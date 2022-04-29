В H&M опровергли информацию о скором открытии магазинов в России

Магазины H&M в России открывать пока не планируется, сообщили в пресс-службе ритейлера.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что шведский бренд якобы собирается возобновить работу магазинов в России в середине мая. Однако она не соответствует действительности: речи об открытии магазинов пока не идет. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в компании, магазины H&M остаются закрытыми с 3 марта.

Крупнейшая в Европе розничная сеть по продаже одежды Hennes & Mauritz (H&M) приостановила продажи на российском рынке в начале марта. Решение было принято в связи с началом спецоперации РФ на Украине.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Zara и Bershka хотят вернуться в Россию, считает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Он заявил, что сейчас компания изучает возможности перенастройки логистики.