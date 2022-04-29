В Петербурге до конца мая ограничат движение на перекрестке на Большом Сампсониевском проспекте

На севере Петербурга с 1 и 3 мая вводятся новые ограничения дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба ГАТИ, в Выборгском районе 1 мая начнутся работы по реконструкции светофора на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта с улицей Комиссара Смирнова. Работы ограничат движение транспорта до 26 мая.

В поселке Солнечное Курортного района с 3 мая по 15 июня будет идти строительство канализационных сетей. В связи с этим придется закрыть движение транспорта по Средней улице от улицы Танкистов до Среднего переулка, а также по улице Танкистов от Средней улицы до Комсомольской улицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом закроют две полосы до 11 мая. Для автомобилистов будут недоступны третья и четвертая полосы, по первой и второй ограничат скоростной режим до 50 километров в час.