На развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом закроют две полосы до 11 мая

Дорожные работы частично перекроют внешнюю сторону КАД в районе ЗСД на юго-западе Петербурга.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», две полосы движения будут перекрыты на развязке кольцевой с ЗСД и Дачным проспектом. Ограничение движения продлится с 4 по 11 мая. В это время там будут проводить дорожно-ремонтные работы по устранению колейности покрытия проезжей части.

Для автомобилистов будут недоступны третья и четвертая полосы, по первой и второй ограничат скоростной режим до 50 километров в час.

«Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий», — заявили в пресс-службе.

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