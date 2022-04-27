Мотофестиваль перекроет центр Петербурга 30 апреля

Мотофестиваль перекроет центр Петербурга 30 апреля
30 апреля в Петербурге стартует мотосезон. Фото: Gazetaspb/Николай Овсянников

В центре Петербурга ограничат движение транспорта для проведения фестиваля «МотоГТО».

Как сообщили в городском комитете по транспорту, в течение дня 30 апреля будут перекрывать Дворцовую площадь, Дворцовый проезд, Дворцовую набережную, набережную Кутузова, Воскресенскую набережную, улицу Смольного, Суворовскую площадь, Троицкий мост, площадь Пролетарской Диктатуры, Смольную набережную, Адмиралтейскую набережну, площадь Труда, Благовещенский мост, набережную Лейтенанта Шмидта, Большой проспект В.О.

30 апреля в Петербурге откроется мотоциклетный сезон 2022 года. Он откроется традиционным мотопарадом и пробегом, который стартует на Дворцовой площади.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водителей предупредили об ограничениях движения в пяти районах Петербурга.

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