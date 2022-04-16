Водителей предупредили об ограничениях движения в пяти районах Петербурга

Водителей предупредили об ограничениях движения в пяти районах Петербурга
Движение будет ограничено. Фото: Batphoto/Андрей Пронин

В пяти районах Петербурга с 18 апреля начнут ограничивать движение транспорта, сообщили в ГАТИ.

В Адмиралтейском районе движение будет затруднено на Ново-Московском мосту. Там с 18 апреля по 26 мая будут устанавливать пешеходные ограждения.

В Московском районе трудности с проездом будут с 19 апреля по 15 октября на участке улицы Коли Томчака от Ломаной улицы до Заставской улицы. Ограничение связано с размещением пешеходной галереи.

В Калининском районе работы по устройству светофора ограничат движение у домов №63-65 по Северному проспекту. Проезд будет затруднен с 20 апреля по 17 мая.

В Невском районе дорожный ремонт создаст проблемы для автомобилистов на улице Дыбенко между Дальневосточным проспектом и проспектом Солидарности. Работы будут идти с 20 апреля по 18 мая.

В Приморском районе движение ограничат на четной стороне улицы Репищева между улицами Щербакова и Вербная. С 22 апреля по 3 июня там будут прокладывать инженерную сеть.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение на КАД между развязками с ЗСД и Таллинским ограничат.

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