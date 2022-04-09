Движение на КАД между развязками с ЗСД и Таллинским ограничат

Движение на КАД между развязками с ЗСД и Таллинским ограничат
На участке КАД будет перекрыта четвертая полоса. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Петербурге с воскресенья, 10 апреля, будет ограничено движение на внутреннем кольце КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе.

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10 по 17 апреля на указанном участке кольцевой дороги будет перекрыта четвертая полоса. На оставшихся полосах введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ограничение транспортного движения связано с проведением работ по уборке смета в разделительной полосе. Уборку будут проводить круглосуточно, в две смены. Информацию о перекрытии выведут на табло и знаки переменной информации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение по проспекту Стачек ограничат до середины июля.

кад новости СПб ограничение движения перекрытие полосы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Восьмилетний мальчик выжил после падения с 11 этажа в Петербурге
Вице-премьер Голикова заявила об отсутствии роста регистрируемой безработицы в РФ
Диетологи назвали полезные свойства воды с лимоном
Кабмин РФ расширит возможности портала Госуслуг
Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена Аффлека
Обвиняемой в расчленении рэпера Картрайта Марине Кохал дали пять дней на ...
Посол России предупредил о дальнейшем кровопролитии из-за поставок Западом ...
Захарова предупредила о возможной блокировке YouTube