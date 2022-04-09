Движение на КАД между развязками с ЗСД и Таллинским ограничат

На участке КАД будет перекрыта четвертая полоса. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На участке КАД будет перекрыта четвертая полоса. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Петербурге с воскресенья, 10 апреля, будет ограничено движение на внутреннем кольце КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе.

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10 по 17 апреля на указанном участке кольцевой дороги будет перекрыта четвертая полоса. На оставшихся полосах введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ограничение транспортного движения связано с проведением работ по уборке смета в разделительной полосе. Уборку будут проводить круглосуточно, в две смены. Информацию о перекрытии выведут на табло и знаки переменной информации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение по проспекту Стачек ограничат до середины июля.