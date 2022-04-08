Движение по проспекту Стачек ограничат до середины июля

На дорогах Петербурга с 11 по 14 апреля апреля вводятся новые ограничения движения. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Работы по прокладке водопровода с 11 по 15 апреля закроют боковой проезд нечетной стороны улицы Дыбенко между Дальневосточным и Искровским проспектами.

Движение по набережной Обводного канала от улицы Шкапина до Измайловского проспекта будет ограничено с 12 по 30 апреля из-за дорожного ремонта.

На Корабельной улице от Кронштадтской улицы до разворотного кольца с 12 апреля по 26 мая будут прокладывать инженерные сети, что ограничит движение транспорта.

Проезд по проспекту Стачек от Кронштадтской площади до проспекта Маршала Жукова будет затруднен с 14 апреля по 14 июля в связи с ремонтом трамвайных путей.

На Петроградской стороне с 12 апреля по 31 мая будут проводиться работы по прокладке кабельной сети, что ограничит движение по Песочной набережной, набережной Адмирала Лазарева, Левашовскому проспекту, Пионерской улице, Новоладожской улице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге до июля ограничат движение по Московскому шоссе и Дунайскому проспекту.