В Петербурге до июля ограничат движение по Московскому шоссе и Дунайскому проспекту

На дорогах Петербурга в первую неделю апреля вводятся новые ограничения движения. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Строительство транспортной развязки ограничит движение транспорта по Московскому шоссе у Дунайского проспекта, по Дунайскому проспекту от Среднерогатской улицы до Московского шоссе, по площади Академика Пашина. Проезд будут ограничивать последовательно с 3 апреля по 6 июля.

Движение по проспекту Энергетиков у Якорной улицы ограничат с 4 апреля по 1 мая. Там будут строить газопровод.

На Петроградской стороне с 4 апреля по 30 мая собираются прокладывать электрокабель, из-за чего движение будет затруднено на Ораниенбаумской улице, Малом проспекте П.С., Лахтинской улице, улице Ленина, Большой Пушкарской улице и улице Подковырова.

Дорожный ремонт на перекрестке проспекта Стачек и улицы Новостроек помешает свободному проезду с 5 апреля по 4 мая.

Движение по перекрестку улиц Купчинская и Ярослава Гашека ограничат с 7 апреля по 6 июня из-за ремонта трамвайных путей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение по Кондратьевскому проспекту в Петербурге ограничат со 2 апреля по 15 мая.