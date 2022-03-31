Движение по Кондратьевскому проспекту в Петербурге ограничат со 2 апреля по 15 мая

Движение по Кондратьевскому проспекту в Петербурге ограничат со 2 апреля по 15 мая. Фото: Pixabay

Движение по Кондратьевскому проспекту в Петербурге ограничат со 2 апреля по 15 мая. Фото: Pixabay

В Калининском районе со 2 апреля ограничат движение транспорта по участку Кондратьевского проспекта от улицы Жукова до Минеральной улицы.

Новые ограничения вступают в силу сор 2 апреля и будут действительны до 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Отмечается, что движение по Кондратьевскому проспекту будет ограничено в связи с ремонтом трамвайных путей. Все прочие ограничения движения транспорта, которые связаны с производством земляных, строительных и ремонтных работ представлены на карте сайта ГАТИ.

Также ГАТИ утверждает, что производитель работ должен обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Ладожском мосту в составе трассы «Кола» в течение семи дней будет недоступна одна полоса движения.