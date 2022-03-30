Движение по Ладожскому мосту перекроют на неделю

На Ладожском мосту в составе трассы «Кола» в течение недели будет недоступна одна полоса движения.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в среду, 30 марта.

По одной полосе в направлении Петербурга в Кировском районе Ленинградской области на мосту через Неву ограничат пропускную способность в период с 4 по 11 апреля.

Поочерёдно будет перекрываться одна из двух полос движения из-за производственных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на мосту.

К слову, пока одна полоса будет ремонтироваться, по второй введут ограничение скоростного режима до 50 километров в час.

Работы будут вестись круглосуточно и в три смены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы автобусные маршруты, которые закроются, изменятся и появятся в Петербурге с 1 апреля.