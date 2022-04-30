Генконсульство и визовый центр Финляндии в Петербурге рассказали о своих выходных

Визовый центр Финляндии будет закрыт 2 и 3 мая, а также 9 и 10-го. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Визовый центр Финляндии будет закрыт 2 и 3 мая, а также 9 и 10-го. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге будет закрыто 2 мая, 9 и 10 мая, а также 26 мая. Визовый центр Финляндии будет закрыт 2 и 3 мая, а также 9 и 10-го.

Напомним, в пятницу, 29 апреля, в Петербурге закрылись генконсульства Эстонии и Литвы.

Как заявили в консульстве Литвы, с 25 апреля там прекратили принимать заявления на выдачу упрощенных виз, а с 29 апреля прекратилось оказание остальных консульских услуг. Россиянам по всем вопросам рекомендуют обращаться в посольство Литвы в РФ, оно будет работать с 2 мая. За получением визовых и консульских услуг по эстонским вопросам можно обращаться в посольство Эстонии в Москве.

Готовые документы, которые петербуржцы не успели получить до 29 апреля, направлены в посольство.