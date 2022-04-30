Эксперт: лапша быстрого приготовления приведет к циррозу печени

Эксперты предупреждают о вреде частого употребления лапши быстрого приготовления. Дело в том, что в этом продуке содержится избыточное количество трансжиров, соли и совсем нет клетчатки.

Как сообщил в эфире телеканала «Россия 1» диетолог Евгений Гинзбург, частое употребление такой лапши может привести к циррозу печени и атеросклерозу. Это связано с тем, что трансжиры не принимают участия в энергообмене в организме, а откладываются в печени и сосудах.

Кроме того, высокое содержание соли ведет к заболеваниям сердца и сосудов, повышенному давлению.

Также частое употребление лапши быстрого приготовления может привести к диабету.