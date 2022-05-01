Главный синоптик Петербурга рассказал об особенностях погоды в День труда

Первого мая официально нерабочий день согласно Кодексу законов о труде РСФСР. В этом году эта дата выпала на воскресенье, и снова отмечается в Петербурге небольшими осадками в виде дождя.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал в своем telegram-канале, что за 104 года с момента объявления 1 мая нерабочим днем дождь отмечался в городе 44 раза, при этом он был умеренным целых 15 лет и только два раза шел в полную силу. Специалист поделился, что в 1994 году выпало 15,1 мм, а в 1957 годы 24,2 мм.

Температура 1 мая превысила +20 гр. в 9 случаях из общего количества лет. Чаще всего, по словам специалиста, она варьировалась от +10 до+13 гр. Самой большой температурой за все года в указанный день остается +24, 9 градуса, а самым холодным днем выдалось 1 мая 1935 года с максимальной температурой +1.5 градус.

Ночью минимальные температуры в Санкт-Петербурге на протяжении 18 лет опускались ниже 0 градусов, а теплее +10 градусов было только 2 года из общего количества. В 1987 году выдалась самая теплая ночь 1 мая. Тогда температура достигла +12,4 градуса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что местами Санкт-Петербург могут посетить небольшие дожди в воскресенье, 1 мая. Жителям Северной столицы рекомендуется не забывать про зонтики.