Первый день мая встречает петербуржцев дождем

В воскресенье, 1 мая, местами Санкт-Петербург могут посетить небольшие дожди, поэтому жителям Северной столицы рекомендуется не забывать про зонтики.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях предупредил, что выходной день выдастся достаточно пасмурным. Специалист сообщил, что Петербург коснется атмосферный фронт.

Отмечается, что помимо дождей температурные показатели все еще продолжают оставаться ниже положенных по климату значений.

Сегодня температура воздуха в городе будет держаться от 9 до 11 градусов. По области эти показатели будут варьироваться от 7 до 12 градусов. При этом синоптик прогнозирует западный ветер до 4-9 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 763 мм рт. ст.

По прогнозам специалиста, следующая неделя начнется с более теплых дней.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о приходе весны к 1 мая. По его мнению, снег к этому времени растает практически везде, останется только в некоторых местах в лесах востока и севера Ленобласти.