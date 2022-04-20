Синоптик Колесов рассказал, когда петербуржцам можно будет копать грядки

Синоптик Колесов рассказал, когда петербуржцам можно будет копать грядки
Парк Сосновка. Фото: Gazeta.SPb.ru

К 1 мая снег растает практически везде, останется только в некоторых местах в лесах востока и севера Ленобласти. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Тогда же, отметил Колесов, можно будет открывать дачный сезон.

По его словам, сейчас устойчивый белый покров сохраняется в Ленобласти, в Петербурге остатков снега мало. За последние десять дней с приходом тепла он начал активно таять.

В Выборге и Лодейном поле, где было больше всего снега, его высота сократилась более чем вдвое — с 65 см до 25 см, в Тихвине высота снега уменьшилась в десять раз.

Александр Колесов дачный сезон снег


 

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Синоптик Колесов рассказал, когда петербуржцам можно будет копать грядки
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