Синоптик Колесов рассказал, когда петербуржцам можно будет копать грядки

К 1 мая снег растает практически везде, останется только в некоторых местах в лесах востока и севера Ленобласти. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Тогда же, отметил Колесов, можно будет открывать дачный сезон.

По его словам, сейчас устойчивый белый покров сохраняется в Ленобласти, в Петербурге остатков снега мало. За последние десять дней с приходом тепла он начал активно таять.

В Выборге и Лодейном поле, где было больше всего снега, его высота сократилась более чем вдвое — с 65 см до 25 см, в Тихвине высота снега уменьшилась в десять раз.