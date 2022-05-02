На Красную Горку в Северной столице могут пожениться более тысячи влюбленных пар

На Красную Горку в Северной столице могут пожениться более тысячи влюбленных пар
На Красную Горку в Северной столице могут пожениться более тысячи влюбленных пар. Фото: pixabay

На первую неделю маю в Санкт-Петербурге свадебное торжество планируют провести около тысячи пар.

Примечательно, что в 2022 году на 1 мая пришелся праздник Красной Горки. Так, в последнее воскресенье Пасхальной недели церковь чествует святого Фому. Еще на Руси этот день являлся первым, когда возобновлялось благословение на брак и венчание молодых.

Сейчас же в Северной столице более тысячи пар запланировали свадьбы на первую майскую неделю. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на комитет по делам ЗАГС.

Так уж сложилось, что свадьбу зачастую планировали именно на Фомину неделю. По поверью брак, заключенный в указанное время, будет счастливым и крепким.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в прошлом году число свадеб, проведенных за первые полгода, выросло на более, чем 94 тысячи по сравнению с этим же периодом 2020 года.

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На Красную Горку в Северной столице могут пожениться более тысячи влюбленных пар