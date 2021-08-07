Количество браков за первые полгода 2021 выросло

В июне зарегистрировали более 100 тысяч браков и 55,6 тысяч разводов. Фото: pixabay.com

В июне зарегистрировали более 100 тысяч браков и 55,6 тысяч разводов. Фото: pixabay.com

Число свадеб, проведенных за первые полгода 2021 года, выросло на более, чем 94 тысячи по сравнению с этим же периодом 2020 года.

Так, за январь-июнь этого года поженились около 369 тысяч пар, за этот же период 2020 года — 274 тыс. Об этом сообщает Росстат.

Однако число разводов стало больше почти на 89 тысяч. В 2020 году количество разводов составило 220 тысяч, за тот же период в 2021 году развелись 307 тысяч. пар.

В июне зарегистрировали более 100 тысяч браков и 55,6 тысяч разводов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дочка пресс-секретаря президента России Елизавета Песков прокомментировала слухи о своей скорой свадьбе. СМИ писали, что она собирается замуж за бизнесмена Руслана Голбазова. Также источники уверяли, что возлюбленные уже выбрали место для проведения торжества.