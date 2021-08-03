Дочь Песков прокомментировала слухи про свою свадьбу

Дочь Песков прокомментировала слухи про свою свадьбу
Елизавета Пескова. Фото: lisa_peskova Instagram

СМИ писали, что девушка собралась выходить замуж за бизнесмена Руслана Голбазова.

Дочка пресс-секретаря президента России Елизавета Песков прокомментировала слухи о своей скорой свадьбе. СМИ писали, что она собирается замуж за бизнесмена Руслана Голбазова. Ее слова публикует «Газета.Ru».

Пескова заверила, что информация не имеет ничего общего с действительностью. Она добавила, что не знает, кто распространил фейк. Напоминаем, что пресса писала о том, что Пескова готова вступить в брак со своим партнёром по ресторанному бизнесу после трех лет отношений. Также источники уверяли, что возлюбленные уже выбрали место для проведения торжества – итальянский остров Сардиния.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Асмус рассказала о скромной свадьбе с Харламовым.

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