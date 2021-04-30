«Курица с картошкой»: Асмус рассказала о скромной свадьбе с Харламовым

&#171;Курица с картошкой&#187;: Асмус рассказала о скромной свадьбе с Харламовым
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: .instagram.com/garikkharlamov/

Актриса Кристина Асмус рассказала подписчикам о скромном торжестве в честь росписи с комиком Гариком Харламовым.

Звезда сериала «Интеры» 14 апреля отметила свое 33-летие. Она опубликовала несколько фото в своем Instagram-аккаунте, под которыми рассказала, что праздник получила гораздо лучше, чем свадьба.

«Мы расписались и пошли в ресторан есть курицу с картошкой», — вспомнила торжество Асмус.

По словам актрисы, свой день рождения она не хотела отмечать, но в результате согласилась на предложение друзей закатить большой праздник.

Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе минувшим летом. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Асмус раскрыла подробности отношений с Харламовым после развода.

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