«Курица с картошкой»: Асмус рассказала о скромной свадьбе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус рассказала подписчикам о скромном торжестве в честь росписи с комиком Гариком Харламовым.

Звезда сериала «Интеры» 14 апреля отметила свое 33-летие. Она опубликовала несколько фото в своем Instagram-аккаунте, под которыми рассказала, что праздник получила гораздо лучше, чем свадьба.

«Мы расписались и пошли в ресторан есть курицу с картошкой», — вспомнила торжество Асмус.

По словам актрисы, свой день рождения она не хотела отмечать, но в результате согласилась на предложение друзей закатить большой праздник.

Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе минувшим летом. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Асмус раскрыла подробности отношений с Харламовым после развода.