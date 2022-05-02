На внутренней стороне КАД на время перекроют две полосы движения

В связи с ремонтными работами было принято решение временно перекрыть две полосы движения на внутренней стороне КАД.

Как сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ограничение движения будет действовать в течение двух недель на участке между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе.

Отмечается, что будет вестись работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Они будут проходить с 5 по 18 мая, соответственно в это время будут перекрыты для движения транспорта вторая и третья полосы, в свою очередь по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

В пресс-службе уточнили, что на данном участке дороги всего три полосы для движения. Водителям рекомендуется заранее выбирать наиболее удобный маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на севере Петербурга с 1 и 3 мая ввели новые ограничения дорожного движения.