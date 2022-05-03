Шашлыки на балконе привели к квартирному пожару на Кораблестроителей

Шашлыки на балконе привели к квартирному пожару на Кораблестроителей
Пожар случился на 18-м этаже. Фото: google.maps

Жильцы дома на Васильевском острове устроили пожар, пытаясь приготовить шашлыки на балконе.

По данным пресс-службы городского ГУ МЧС, пожар случился на 18-м этаже жилого дома на улице Кораблестроителей, 30. Жильцы решили приготовить шашлыки прямо на балконе, но при розжиге мангала огонь перекинулся на обстановку. В половину девятого вечера к дому приехали пожарные.

С огнем справились за полчаса. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. На месте происшествия от МЧС работали 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

В пожаре, к счастью, никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в сгоревшей квартире Всеволожского района нашли погибшую семью. Квартира в результате происшествия выгорела полностью.

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