В сгоревшей квартире Всеволожского района нашли погибшую семью

В ночь с 30 апреля на 1 мая вспыхнул пожар во Всеволожском районе. В результате на месте возгорания было обнаружено три человека.

Как стало известно Gazeta.SPB, сообщение в экстренные службы поступило около 03:35. Выяснилось, что горит квартира десятиэтажного дома 3 по улице Озерная в поселке Новое Девяткино.

Прибывшими на место в 06:15 специалистами в своей двухкомнатной квартире были обнаружены три обгоревших трупа: мужчины 64 лет, женщины 64 лет и мужчины 42 лет.

Отмечается, что квартира в результате происшествия выгорела полностью. В настоящий момент устанавливаются точные причины смерти людей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в понедельник на Западном скоростном диаметре от столкновения с ограждением перевернулся автомобиль. Есть пострадавшие. Причиной случившейся аварии могло стать то, что водитель серебристой иномарки просто не заметил дорожные работы.