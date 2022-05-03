В Петербурге студентка попала в больницу, пытаясь сбежать из дома по простыне

Юная петербурженка сорвалась с высоты, пытаясь сбежать из квартиры через окно по импровизированной веревке из простыней.

Все случилось в доме на проспекте Героев в Петербурге. 17-летняя студентка колледжа поругалась с опекуном и решила сбежать из дома через окно. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она сделала веревку из простыней и начала спускаться с шестого этажа, но на высоте четвертого этажа она случайно сорвалась.

Второкурсница получила тяжелые травмы. Ее забрали в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами двух позвонков, большой берцовой кости, левой пятки, нижней и верхней челюсти. Об этом сообщает 78.ru.

Правоохранители проводят проверку, все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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