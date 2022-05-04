Более 10 опасных боеприпасов нашли в Петербурге и Ленобласти с начала мая

Все боеприпасы вывезли на полигон в Ленобласти для уничтожения. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Все боеприпасы вывезли на полигон в Ленобласти для уничтожения. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Взрывотехники в Петербурге и Ленобласти с начала мая обезвредили более десятка опасных боеприпасов.

Как сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по региону, в поселке Володарский в первые дни мая обнаружили 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен войны. На берегу Невы в поселке Дубровка была найдена минометная мина калибром 81 мм.

В Тосненском районе нашли сразу две минометные мины: 52-миллиметровую на участке в поселке Красный Бор и 82-миллиметровую между частными домами в деревне Померанье.

На севере Ленобласти обнаружили ржавую осколочную гранату Ф-1, а в деревне Жидково — авиабомбу АО-15 времен ВОВ.

Еще одну минометную мину калибром 81 мм нашли в деревне Витино. В поселке Новая Малукса обследовали 120-мм минометную мину, 75-мм фугасный снаряд и гранату РПГ-40.

В поселке Александровская нашли пустой корпус артиллерийского снаряда калибром 76 мм, на Челябинской улице в Петербурге был найден корпус 105-мм артснаряда, а на автостоянке на Московском проспекте — пустой корпус дымовой шашки для страйкбола.

Все боеприпасы вывезли на полигон в Ленобласти для уничтожения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца задержали за стрельбу в воздух у магазина «Петрович».