Бессараб назвала цифру автоматической индексации пенсий россиян

Бессараб назвала цифру автоматической индексации пенсий россиян
Бессараб назвала цифру автоматической индексации пенсий россиян. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Жителям России планируют автоматически проиндексировать пенсии .

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что автоматическая индексация пенсий россиянам достигнет, предположительно, 9%. Об этом сообщает «Москва 24».

Эксперт подчеркнула, что в этом случае от гражданина не требуется никаких дополнительных действий. Пенсионный фонд с помощью цифровых возможностей сделает все для того, чтобы не собирать дополнительные заявления.

Также уточняется, что сейчас размер увеличения выплат вынесен на обсуждение в профильных ведомствах, где фигурируют цифры от восьми до десяти процентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторым российским пенсионерам пообещали увеличение пенсии в мае. На денежную прибавку помогут рассчитывать те пожилые граждане, которые уволились в январе 2022 года.

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