Некоторым пожилым гражданам в РФ повысят пенсию в мае

Пенсионеры могут рассчитывать на повышение выплат уже в мае. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсионеры могут рассчитывать на повышение выплат уже в мае. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Некоторым российским пенсионерам пообещали увеличение пенсии в мае.

На прибавку помогут рассчитывать те пожилые граждане, которые уволились в январе 2022 года. Такие пенсионеры могут рассчитывать на повышение выплат уже в мае. Однако некоторые беспокоятся, что при возможном трудоустройстве они останутся без прибавки. В Пенсионном фонде РФ развеяли эти опасения, пишет Primpress.

В России работающие пенсионеры получают пенсии без учета индексации. Она выплачивается только после увольнения гражданина, но с задержкой в несколько месяцев. Но за этот период пенсионерам доплачивают.

В ПФР заявили, что если человек уволился в январе, а в марте нашел новую работу, то прибавка в любом случае придет в мае.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским пенсионерам объяснили, в каком случае можно лишиться части выплат.