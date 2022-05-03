Некоторым пожилым гражданам в РФ повысят пенсию в мае

Некоторым российским пенсионерам пообещали увеличение пенсии в мае.
На прибавку помогут рассчитывать те пожилые граждане, которые уволились в январе 2022 года. Такие пенсионеры могут рассчитывать на повышение выплат уже в мае. Однако некоторые беспокоятся, что при возможном трудоустройстве они останутся без прибавки. В Пенсионном фонде РФ развеяли эти опасения, пишет Primpress.
В России работающие пенсионеры получают пенсии без учета индексации. Она выплачивается только после увольнения гражданина, но с задержкой в несколько месяцев. Но за этот период пенсионерам доплачивают.
В ПФР заявили, что если человек уволился в январе, а в марте нашел новую работу, то прибавка в любом случае придет в мае.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским пенсионерам объяснили, в каком случае можно лишиться части выплат.