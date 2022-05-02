Российским пенсионерам объяснили, в каком случае можно лишиться части выплат

В некоторых случаях пенсионеры в России могут лишиться части денежных выплат. Это может пройти по нескольким причинам.

Всего может быть два варианта, когда пенсия приходит в урезанном виде. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ПФР.

Прежде всего, причину урезанной выплаты стоит искать в списаниях по линии судебных приставов. Например, пожилой человек мог задолжать по оплате коммунальных услуг, после чего забыть об этом. Также долг может быть связан с давним кредитом.

По закону из пенсионных выплат могут вычитать средства при следующих условиях: в большей степени списания составляют до 50% от общей суммы выплаты, однако в некоторых случаях могут доходить и до 70%. Также есть поправка, защищающая для пенсионеров сумму на их счетах в размере прожиточного минимума. Таким образом после списания на карте должен остаться минимум, установленный в регионе проживания. Как правило, это 10-15 тысяч рублей.

Также, как пояснили в ПФР, недосчитаться пенсии граждане могут в случае возвращения переплаты по линии ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что государство предоставит российским пенсионерам старше 50 лет новую льготу, но получить ее можно будет только в некоторых случаях.