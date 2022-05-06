Биографический фильм о становлении великих теннисисток сестер Уильямс и их отце Ричарде

Если кто-то думает, что лента «Король Ричард» о третьем сыне короля Англии Генриха II, то он глубоко ошибается. Это фильм о звездах большого тенниса — сестрах Уильямс. А точнее, об их отце, позарившемся на миллионные гонорары успешных спортсменов и не желавшим своим дочерям участи выходцев из гетто чернокожих. Это его зовут Ричард.

Понятно, какая судьба ждет девочек из бедной многодетной семьи, если у родителей нет никаких связей, и они афроамериканцы: наркотики, уличные банды, все опасности «черных» кварталов и гибель в самом расцвете сил. Но если у отца есть план и вера в его осуществление, жизнь покатится по счастливой колее — у детей будут деньги, поклонники и все, что они только пожелают. Но к этому нужно прийти, превозмогая боль, усталость, спортивные провалы и отчаяние в возможности осуществления задуманного.

Маленьким сестричкам Винус и Серене еще до рождения уготована судьба стать теннисистками. Папочка придумал целую программу достижения успеха, изложив ее на 78 страницах. У него уже было трое детей, но он решил, что нужно родить еще парочку и готовить их к спортивной карьере с первых дней жизни. Удивительно, что он выбрал это вид спорта — игру для богатых белых. Но увидев, сколько получают игроки за победу, Ричард решил: только теннис.

Несмотря на то, что фильм получился классической спортивной биографической лентой, повествование идет не от лица сестер теннисисток, а со стороны их родителя. Это не типичный для жанра прием. А комичные кадры разбавляют драматичность ситуации, увеличивая интерес со стороны зрителей. Ведь смешно смотреть, как доморощенный тренер Ричард, не державший в руке ракетку, дает указания маститым наставникам из мира большого тенниса.

Тренировки, тренировки, тренировки — вся жизнь героинь состояла из спортивных занятий: домашних, на корте, под надзором именитых тренеров. Интересно, что такая же судьба в процессе съемок ожидала и актрису Санию Сидни, исполняющую роль Винус. Младшая сестра Уильямс держала ракетку в правой руке, а Сидни — левша. Ей не только пришлось десятки часов смотреть игру знаменитой теннисистки, но и пять дней в неделю посещать изнурительные тренировки, а еще сесть на строгую диету.

Так что вырастить мировую звезду большого тенниса ой как непросто, но и сыграть ее в кино — неимоверный труд. Ричарду удалось осуществить свой план, а актерский состав смог виртуозно и очень реалистично показать, как это происходило на самом деле. Кстати, девочек, играющих роли юных сестричек Уильямс, тренировали спортсмены, которые когда-то учились вместе с Сереной и Винус в академии Рики Мэйси.

Спортивная карьера знаменитых теннисисток превратилась в символ эпохи.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.