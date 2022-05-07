Суббота станет самым теплым днем в Петербурге с начала года: потеплеет до +19

Петербуржцев в субботу, 7 мая, ждет самый теплый день в этом году. В разгар дня термометры покажут до +19 градусов.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, причиной потепления станет теплый сектор североатлантического циклона, в котором остается Северная столица. Будет облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди, но при этом будет очень тепло.

Воздух сегодня прогреется до +17…+19 градусов. Юго-западный ветер разгонится до 4-9 м/с. Атмосферное давление снизится до 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Леус ожидает, что суббота станет самым теплым днем с начала года. До этого самым лидером был день 6 мая, когда в Петербурге потеплело до +16,4 градуса.

Уже в воскресенье погода начнет портиться, пройдут дожди и резко похолодает.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в этом навигационном сезоне станет в 7 раз больше «Метеоров» до Кронштадта.