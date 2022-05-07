Главный синоптик Петербурга: потепление до +20 градусов в субботу сменится похолоданием

Главный синоптик Петербурга: потепление до +20 градусов в субботу сменится похолоданием
На выходных будет сухо и солнечно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге на праздничные выходные.

По словам специалиста, сегодня днем воздух в Северной столице прогреется до +20 градусов, но уже завтра в город вернется похолодание.

«Виновник всех изменений в погоде вот эта депрессия, которую назвали Wiltrud. Смещается с Норвежского моря в Баренцево, вроде далеко от нас, но циклон очень обширный», — отметил Колесов.

Холодный атмосферный фронт уже завтра станет причиной похолодания до +10 градусов.

Во второй половине выходных на смену Wiltrud придет антициклон Wolf, благодаря которому погода немного улучшится. Будет сухо и солнечно. 9 мая тоже будет около +10 градусов, но уже на следующий день в Петербурге потеплеет до +15 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суббота станет самым теплым днем в Петербурге с начала года.

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