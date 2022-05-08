Юрист Кудерко рассказала, как избежать штрафа за шашлыки

Разведение огня в неположенном месте может обернуться административным штрафом для россиян.

Юрист Елена Кудерко напомнила, что наказание в виде штрафа предусмотрено за разведение костров и использование мангалов вне специально обустроенных площадок. В Москве за это могут дать штраф в размере 3-4 тысяч рублей, а в Петербурге — 3-5 тысяч рублей. В других российских регионах сумма штрафа разнится от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей. Она подчеркнула, что запрет распространяется и на дачные участки. Об этом пишет «Прайм».

Чтобы не получить штраф, юрист советует правильно выбирать место для мангала. Он должен стоять как минимум в 25 метрах от ближайшего объекта и 50 метрах от хвойных деревьев. Сам мангал при этом должен быть изготовлен из негорючих материалов. А под рукой должно быть средство пожаротушения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что шашлыки на балконе привели к квартирному пожару на Кораблестроителей.