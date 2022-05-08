Физиотерапевт Филипенко: массаж помогает от стресса, тревоги и депрессии

Врач-физиотерапевт Марина Филипенко рассказала о пользе массажа для психического и физического здоровья.

Медик заявила в беседе с «Газетой.Ru», что массаж помогает справиться с чувством беспокойства: он снижает уровень кортизола — гормона стресса, а также повышает уровень серотонина и дофамина, которые отвечают за хорошее настроение, мотивацию и радость. Это делает массаж эффективным способом борьбы со стрессом, тревогой и депрессией. Кроме того, массаж способен улучшить и физическое здоровье.

По словам физиотерапевта, существует несколько видов массажа. Например, академический антицеллюлитный массаж влияет как на внешний вид, так и на здоровье. Он усиливает микроциркуляцию в коже и подкожной жировой клетчатке, улучшает упругость кожи в проблемных зонах. Этот массаж абсолютно безболезненный и не оставляет синяков.

Самым безопасным видом массажа считается лимфодренажный. С его помощью можно вывести из организма лишнюю жидкость и продукты жизнедеятельности организма. У человека, ведущего малоподвижный образ жизни, лимфа застаивается, что вызывает спазмы сосудов, варикозное расширение вен и ухудшение общего самочувствия. Такой вид массажа показан людям со сниженным иммунитетом, хронической усталостью, целлюлитом и отеками.

Для тех, кто хочет получить душевный покой и равновесие, или просто попробовать что-то экзотическое, подойдет перуанский массаж в четыре руки. Он не только приносит удовольствие, но и снимает стресс и мышечную усталость, улучшает кровообращение и мобилизует защитные силы организма.

Благодаря тайскому традиционному массажу стоп можно восстановить баланс элементов в организме с помощью стимуляции собственной активности внутренних органов. Кроме того, этот массаж помогает отдохнуть и расслабиться, а регулярные сеансы помогают добиться состояния внутреннего комфорта и гармонии.

Врач-физиотерапевт также предупредила, что у каждого вида массажа есть противопоказания. Его нельзя делать при инфекционных заболеваниях, во время беременности и грудного вскармливания, при болезнях кожи и лимфоузлов, при тяжелом варикозе, эпилепсии и во время обострения хронических заболеваний.

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