Петербуржцев предупредили о затяжном похолодании в праздничный день

Сегодня, 9 мая, в День Победы погода в Северной столице может быть капризной. Синоптики говорят о небольших дождях.

В понедельник Санкт-Петербург будет ощущать влияние гребня антициклона. Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях, сегодня стоит ожидать переменную облачность, а в середине дня и вовсе приготовиться к осадкам в виде небольшого дождя.

Специалист отметил, что похолодание, которое началось вчера, затягивается. Температура воздуха в праздничный день составит всего около +9…+11 градусов, а по области будет варьироваться от +7 до +12. Отмечается, что подобные значения на 3-4° ниже климатической нормы. При этом ветер ожидается западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/с. В течение дня атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Также Леус рассказал, что во вторник, 10 мая, температура днем может достичь уже 15 градусов, и осадков пока не предвидится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что общественный транспорт в Санкт-Петербурге изменит свой маршрут 9 мая.