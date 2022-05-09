Санкт-Петербург стал лидером по заболеваемости коронавирусом за сутки

Санкт-Петербург стал лидером по заболеваемости коронавирусом за сутки. Фото: pixabay

Санкт-Петербург стал лидером по заболеваемости коронавирусом за сутки. Фото: pixabay

Санкт-Петербург сегодня, 9 мая, попал на 1 место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Северной столице продолжает пополняться новыми случаями. Еще 312 петербуржцев сдали положительный тест на COVID-19 за последние сутки. Об этом сегодня, 9 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели 1 522 591 местных жителей. При этом 1 484 332 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 374 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Петербург попал на 1 место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 268 человек. Третье место у Московской области — 239 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий. При этом не стоит забывать, что санитарно-эпидемиологические требования все еще сохранены.