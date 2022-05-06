В Ленинградской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий

Запреты массовых мероприятий, связанные с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Ленинградской области полностью сняты.

Соответствующее постановление о снятии запрета на проведение массовых мероприятий подписал губернатор Ленобласти в «антиковидном» постановлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Отмечается, что теперь нет запрета на проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, а также мероприятий, организованных региональными и муниципальными органами власти. Но стоит помнить, что санитарно-эпидемиологические требования все еще сохранены.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 61 случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Ленобласти выявлено 186 204 случаев коронавируса. Всего выздоровели 181 417 пациента.