В Ленинградской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий

В Ленинградской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий
В Ленинградской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий. Фото: unsplash

Запреты массовых мероприятий, связанные с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Ленинградской области полностью сняты.

Соответствующее постановление о снятии запрета на проведение массовых мероприятий подписал губернатор Ленобласти в «антиковидном» постановлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Отмечается, что теперь нет запрета на проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, а также мероприятий, организованных региональными и муниципальными органами власти. Но стоит помнить, что санитарно-эпидемиологические требования все еще сохранены.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 61 случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Ленобласти выявлено 186 204 случаев коронавируса. Всего выздоровели 181 417 пациента.

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