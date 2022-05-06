Суточная заболеваемость в Ленобласти достигла 61 человека

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 61 случай заражения коронавирусом.

Подробную статистику сегодня, 6 мая, предоставили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 186 204 случаев коронавируса. Всего выздоровели 181 417 пациента, в том числе 182 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв коронавируса в 47 регионе составляет 3 476 граждан.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Москва в антирейтинге стала первой: там коронавирус выявили еще у 526 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минздрав РФ зарегистрировал препарат от COVID-19 «Миробивир», который был разработан компанией «Фармасинтез».