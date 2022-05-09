Телеканал «Санкт-Петербург» проведет трансляцию «Бессмертного полка» в Северной столице

В Санкт-Петербурге 9 мая проходят масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы, и в числе таких мероприятий — «Бессмертный полк», трансляцию которого проведет телеканал «Санкт-Петербург».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», торжественное шествие начнется в 15:00 по московскому времени. Его трансляцию в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале и в его социальных сетях.

«Бессмертный полк» пройдет по Невскому проспекту. Сбор участников начнется в 13:00 у Площади Александра Невского. Колонна будет формироваться до 14:30 на протяжении всего Невского проспекта до пересечения с Суворовским проспектом. После этого процессия двинется по Невскому проспекту от Площади Восстания до Дворцовой площади.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что В Москве начался парад Победы на Красной площади, но состояться воздушной части сегодня, 9 мая 2022 года, помешает погода.