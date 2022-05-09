Синоптик рассказал об особенностях погоды 9 Мая 77 лет назад

Сегодня, 9 мая 2022 года, в России празднуется 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Петербурге сейчас наблюдается не самая теплая погода, но в этот великий день несколько лет назад она была еще холодней.

Главный синоптик Петербург Александр Колесов рассказал о тенденциях погоды за все время с великого 1945 года. Выяснилось, что 9 мая 1945 года Ленинград встретил холодной погодой. Специалист рассказал, что еще накануне похолодало, и 9 мая северный ветер с плотной облачностью не дали прогреться воздуху, поэтому днем в Ленинграде было всего +7,1 гр.

Интересно то, что 9 мая 1945 года остается одним из самых холодных, а максимальная температура воздуха стоит пятым в ряду самых низких. При этом самая низкая температура воздуха днем 9 мая была отмечена в 1972 году, тогда было всего +4,2 гр, а уже в 1999 году температура воздуха составила немногим меньше — +5,1 гр. было днем.

Но, все-таки, теплым 9 мая в нашем городе бывает чаще, утверждает Колесов. За весь период с 1945 года дневная температура воздуха превышала +20 гр. в 13 годах, и еще 23 года было теплее +15 гр. Самым жарким в Ленинграде был День Победы в 1969 году. Тогда максимальная температура составила +24,6 гр.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в День Победы, 9 мая 2022 года, погода в Северной столице может быть капризной. Синоптики говорят о небольших дождях.