Делегация Ленобласти поздравила с годовщиной Победы ветеранов из Енакиево

Делегация из Ленинградской области поздравила с годовщиной Победы ветеранов из города Енакиево, который расположен в Донецкой Народной Республике.

Как стало известно, в празднике для Енакиевского Городского Совета ветеранов войны и труда приняли участие в общей сложности 25 человек. Чтобы поздравить ветеранов с 77-ой годовщиной Победы в Енакиево приехала вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Анна Данилюк. Об этом сообщает Online47 со ссылкой на главу городской администрации Романа Храменкова.

Отмечается, что в ходе мероприятия ветераны пообщались с молодежью и поделились с ними своими интересными историями и богатым опытом. Также для пришедших были представлены видео, посвященные Великой Отечественной войне.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Над городом Енакиево, расположенном в Донецкой народной республике, решили взять шефство власти Ленинградской области.