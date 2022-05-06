Ленинградская область решила взять шефство над Енакиево в ДНР

Над городом Енакиево, расположенном в Донецкой народной республике, шефство решили взять власти Ленинградской области.

На настоящий момент в Енакиево уже прибыли некоторые высокопоставленные представители правительства Ленобласти. Об этом сообщает телеканал ЛенТВ24.

Отмечается, что в целях безопасности имена представителей власти, которые отправились поддерживать местных жителей, названы не будут, но сейчас чиновники выстраивают взаимодействие с руководством населенного пункта, чтобы понять, какая помощь необходима прежде всего.

По словам главы администрации Енакиево Романа Храменкова, возглавляемый им населенный пункт постоянно находится под обстрелом, люди тут гибнут очень часто. Несмотря на тяжелые условия жизни люди все равно продолжают работать.

«Мы как-то адаптировались, и продолжали работать в условиях этих боевых действий, воспитывать детей. И все остальное, что было необходимо городу, мы делаем, потому что за нами люди, жители Енакиево», — рассказывает Храменков.

Глава администрации заверил, что город с 2014 года хочет, чтобы Донбасс как республика вошел в состав России, и что поддержка Ленинградской области очень важна как для Енакиево, и для него в том числе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минобороны РФ совместно с регионами провело телемарафон «Мы Zа Мир — без нацизма!», который прошел от Камчатки до Калининградской области. Мероприятие также прошло и в Петербурге.