В музыкальном телемарафоне «Мы Zа Мир — без нацизма!» участвовали более 5 млн россиян

В музыкальном телемарафоне «Мы Zа Мир - без нацизма!» участвовали более 5 млн россиян. Фото: Pixabay

В музыкальном телемарафоне «Мы Zа Мир - без нацизма!» участвовали более 5 млн россиян. Фото: Pixabay

Министерство обороны совместно с регионами провело телемарафон «Мы Zа Мир — без нацизма!», который прошел от Камчатки до Калининградской области. Мероприятие также прошло и в Петербурге.

В марафоне участвовали более полутора тысяч военных артистов из 127 учреждений культуры Минобороны, среди которых были представлены ансамбли песни и пляски, драматические театры, дома офицеров, клубы воинских частей и образовательные учреждения. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В общей сложности участие в музыкальном телемарафоне «Мы Zа Мир — без нацизма!» приняли участие более 5 млн жителей России. Отмечается, что в 22 городах России выступили звезды отечественной эстрады. Популярные творческие коллективы исполнили песни военных лет и современности.

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