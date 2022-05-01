В музыкальном телемарафоне «Мы Zа Мир — без нацизма!» участвовали более 5 млн россиян

В музыкальном телемарафоне «Мы Zа Мир &#8212; без нацизма!» участвовали более 5 млн россиян
В музыкальном телемарафоне «Мы Zа Мир - без нацизма!» участвовали более 5 млн россиян. Фото: Pixabay

Министерство обороны совместно с регионами провело телемарафон «Мы Zа Мир — без нацизма!», который прошел от Камчатки до Калининградской области. Мероприятие также прошло и в Петербурге.

В марафоне участвовали более полутора тысяч военных артистов из 127 учреждений культуры Минобороны, среди которых были представлены ансамбли песни и пляски, драматические театры, дома офицеров, клубы воинских частей и образовательные учреждения. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В общей сложности участие в музыкальном телемарафоне «Мы Zа Мир — без нацизма!» приняли участие более 5 млн жителей России. Отмечается, что в 22 городах России выступили звезды отечественной эстрады. Популярные творческие коллективы исполнили песни военных лет и современности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что туристический сезон 2022 года в Северной столице открыл масштабный фестиваль ледоколов, который проводится в самом центре города.

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