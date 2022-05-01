В центре Северной столицы стартовал масштабный фестиваль ледоколов

В центре Северной столицы стартовал масштабный фестиваль ледоколов
В центре Северной столицы стартовал масштабный фестиваль ледоколов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Туристический сезон 2022 года в Санкт-Петербурге открыл масштабный фестиваль ледоколов, который проводится в самом центре города.

В течение двух дней вдоль набережной Лейтенанта Шмидта будут стоять три ледокола «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Иван Крузенштерн». В 14:00 прошло парадное шествие «Метеоров», а следом за ним жители и гости города могли наблюдать «вальс буксиров». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как стало известно, внутрь ледоколов может попасть любой желающий, проводятся специальные экскурсии с 12:00 до 18:30 в воскресенье, 1 мая, а второго числа с 12:00 до 17:30.

На берегу также проходят разные мероприятия. Например, в рамках мастер-класса участникам предлагают своими руками изготовить морскую оснастку, проводятся различные конкурсы.

На майских праздниках в ледоколе «Красин», который является филиалом Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге, можно посмотреть специальную программу. По словам директора Ирины Стонт, на борту расположилась выставка «105 лет на службе отечеству», которая рассказывает об истории ледокола с момента постройки по сегодняшний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что больше половины жителей Петербурга собираются провести майские праздники дома.

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