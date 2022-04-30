Каждый второй житель Петербурга останется дома на майские праздники

Чуть больше половины петербуржцев собираются провести майские праздники дома.

Опрос сервиса SuperJob показал, что 52% жителей Северной столицы останутся на майские праздники дома. Отмечать праздники на даче или в деревне планируют 18% петербуржцев.

Без отдыха останутся 12% горожан — они проведут праздники на работе. На природу отправятся 5% жителей города, а 4% отправятся в путешествие по России. И всего 1% респондентов собирается отдохнуть за границей.

Также выяснилось, что наступающий День Весны и Труда как личный праздник воспринимает только каждый третий опрошенный из Петербурга (31%). Чаще всего горожане воспринимают как личные праздники День Победы (80%) и Новый год (71%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Смольном объяснили, почему запретили первомайское шествие. В то же время праздничные мероприятия в День Победы 9 мая, в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, состоятся, их Роспотребнадзор согласовал.