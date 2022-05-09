Владимир Путин 9 Мая присоединился к шествию «Бессмертный полк»

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Владимир Путин 9 Мая присоединился к шествию "Бессмертный полк". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Президент России Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади в Москве.

Владимир Путин присоединился к шествию около Исторического музея. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно традиции президент России принял участие в шествии «Бессмертного полка» с портретом своего отца-фронтовика. При этом Путин вел разговоры с рядом идущими, приветствовал и пожимал руки участникам акции. Отмечается, что когда шествие началось, дождь уже закончился, и на небе светило солнце.

Это не первый раз когда глава государства принимает участие в шествии, но в последние пару лет на фоне распространения коронавирусной инфекции это сделать было затруднительно. Еще во времена пика заболеваний президент заверил, что «Бессмертный полк» еще пройдет по Красной площади.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Гатчине к шествию «Бессмертного полка» присоединился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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