По заболеваемости коронавирусной инфекцией за сутки Петербург снова встал на 1 место

По заболеваемости коронавирусной инфекцией за сутки Петербург снова встал на 1 место
По заболеваемости коронавирусной инфекцией за сутки Петербург снова встал на 1 место. Фото: pixabay

Санкт-Петербург сегодня, 10 мая, попал на 1 место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в городе на Неве продолжает пополняться новыми случаями. Еще 309 петербуржцев сдали положительный тест на COVID-19 за последние сутки. Об этом сегодня, 10 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели 1 522 900 местных жителей. При этом 1 484 648 человек смогли вылечиться от инфекции, в том числе 316 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Петербург попал на 1 место. Второй в антирейтинге снова стала Москва, где коронавирус выявили еще у 237 человек. Третье место у Республики Татарстан — 195 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавирусной инфекции «Миробивир», который разработан компанией «Фармасинтез».

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