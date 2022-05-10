За сутки почти 90 человек заболели коронавирусом в Ленинградской области

За сутки почти 90 человек заболели коронавирусом в Ленинградской области
За сутки почти 90 человек заболели коронавирусом в Ленинградской области. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусом.

О количестве новых заболевших сегодня, 10 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 186 461 случаев ковида. Всего выздоровели 181 857 пациента, в том числе 24 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 478 граждан.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 1 место. Москва в антирейтинге стала второй, — там коронавирус выявили еще у 237 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавирусной инфекции «Миробивир», который разработан компанией «Фармасинтез».

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