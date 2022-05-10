В Северную столицу снова возвращается потепление

После коротких двух более холодных дней в Санкт-Петербург возвращается потепление. Температура воздуха снова может подняться вплоть до +18 градусов.

Сегодня, 10 мая, Северная столица находится под влиянием гребня антициклона. Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях, во вторник синоптическая ситуация в городе будет определяться гребнем антициклона, который вытянулся с юго-запада. Отмечается, что его усилиями в регионе ожидается переменная облачность и без осадков.

При этом столбик термометра будет меняться от +15 градусов до 17 градусов, а по области — от +13 градусов до +18. Синоптик также предрек западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

На следующий день, 11 мая, по прогнозу Леуса, стоит ждать продолжения потепления, но одновременно с этим готовиться к дождям во второй половине дня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик Санкт-Петербург Александр Колесов рассказал о тенденциях погоды за все время с великого 1945 года. Выяснилось, что 9 мая 1945 года Ленинград встретил холодной погодой.