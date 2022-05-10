В акции «Бессмертный полк» приняли участие более миллиона жителей и гостей Петербурга

В акции &#171;Бессмертный полк&#187; приняли участие более миллиона жителей и гостей Петербурга
В акции "Бессмертный полк" приняли участие более миллиона жителей и гостей Петербурга. Фото: пресс-служба Смольного

В честь 77-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге прошла акция «Бессмертный полк». По общим подсчетам в ней приняли участие более миллиона жителей и гостей города.

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщает, что около миллиона человек приняло участие в акции «Бессмертный полк» в Северной столице. Колонна людей растянулась по Невскому проспекту.

Во главе шествия были ветераны Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые проехали по Невскому на легендарных «полуторках» ГАЗ-АА в сопровождении волонтеров Победы.

Отмечается, что в общей колонне «Бессмертного полка» также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Губернатор вышел с портретами отца — Дмитрия Никитовича Беглова, прошедшего с боями Халхин-Гол, Финскую и Великую Отечественную, Японскую войны, и дяди – Героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова, погибшего в 1945 году в Польше.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в завершении 9 мая в Санкт-Петербурге прогремел праздничный салют.

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