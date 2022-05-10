Полномочия администрации Петербурга по координации работы надзорных органов стали шире

Полномочия администрации Петербурга по координации работы надзорных органов стали шире
Полномочия администрации Петербурга по координации работы надзорных органов стали шире. Фото: Baltphoto

Власти Санкт-Петербурга приняли решение расширить полномочия администрации губернатора по координации деятельности органов исполнительной власти в области госконтроля.

Соответствующее постановление о внесении изменений в закон о деятельности городской администрации подписал губерантор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

До этого за администрацией губернатора были закреплены полномочия по координации деятельность исполнительных органов власти по организации и проведению регионального надзора в соответствии с законодательством России.

После принятия изменений администрация губернатора получила дополнительные задачи по контролю за деятельностью ведомств. В частности, это касается обеспечения прав граждан и организаций при осуществлении регионального госконтроля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что депутаты парламента Петербурга отправились в автопробег до Волгограда, который приурочен к празднованию Дня Победы.

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