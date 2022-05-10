Полномочия администрации Петербурга по координации работы надзорных органов стали шире

Власти Санкт-Петербурга приняли решение расширить полномочия администрации губернатора по координации деятельности органов исполнительной власти в области госконтроля.

Соответствующее постановление о внесении изменений в закон о деятельности городской администрации подписал губерантор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

До этого за администрацией губернатора были закреплены полномочия по координации деятельность исполнительных органов власти по организации и проведению регионального надзора в соответствии с законодательством России.

После принятия изменений администрация губернатора получила дополнительные задачи по контролю за деятельностью ведомств. В частности, это касается обеспечения прав граждан и организаций при осуществлении регионального госконтроля.

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