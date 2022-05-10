Депутаты парламента Санкт-Петербурга отправились в автопробег прямо до Волгограда

Депутаты петербургского парламента отправились в автопробег до Волгограда, который приурочен к празднованию Дня Победы.

В рамках автопробега петербургским депутатам предстоит проехать около трех тысяч километров. Событие также посвящено 80-летию Сталинградской битвы и поддержке специальной операции на Украине. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего в акции принимают участие 23 человека, которые отправились в путь на 8 машинах. Старт произошел от Монумента героическим защитникам Ленинграда на Московском проспекте. Маршрут депутатов проложен через 12 областей, включая города Ржев, Воронеж, Липецк. При этом в каждом населенном пункте должны состояться торжественно-траурные мероприятия и встречи с депутатами регионов, а также детскими патриотическими организациями и ветеранами.

На весь путь у депутатов должно уйти около недели. Отмечается, что на 2023 год уже запланированное такое же мероприятие, но по маршруту Петербург — Севастополь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Рязанской области Николай Любимов решил не выдвигаться на пост главы региона повторно.